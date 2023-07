Inter, si complica l’arrivo di Sommer: il Bayern Monaco non vuole farlo partire

Più difficile di quanto non si pensasse l’acquisto di Yann Sommer da parte dell’Inter. Secondo quanto raccolto da Sky Sport Deutschland, infatti, il Bayern Monaco sarebbe restio a lasciar partire lo svizzero in quanto non ha ancora certezze sul recupero di Manuel Neuer, che procede a rilento e che rischia di far slittare il ritorno. In linea generale però, questo non dovrebbe essere un eccessivo problema, in quanto nel contratto del portiere svizzero c’è sempre una clausola rescissoria da 6 milioni di euro che l’Inter potrebbe esercitare senza troppi problemi. L’obiettivo era però risparmiare un minimo su questo acquisto.