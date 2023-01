Chelsea, affare fatto per l’arrivo di Mudryk: accordo per 100 milioni

Bomba di mercato rivelata da The Athletic: il Chelsea si aggiudica Mykhailo Mudryk, punta di diamante dello Shakhtar Donetsk, e sorpassa l’Arsenal al fotofinish nella trattativa. Grazie ad un viaggio in Turchia, la dirigenza dei Blues è riuscita a incontrare faccia a faccia la squadra ucraina e trovare un accordo per 70 milioni più 30 di bonus, per un totale di ben 100 milioni. Il ragazzo classe 2001 è già stato autore di 10 gol e 8 assist fin qui in stagione (18 partite giocate), con prestazioni eccellenti anche in Champions League. Non c’è ancora l’ufficialità, ma dall’Inghilterra sono certi: Mudryk sta per firmare un contratto di 7 anni con la squadra allenata da Graham Potter.