Pagelle Lecce-Milan 2-2, voti e tabellino Serie A 2022/2023

Le pagelle di Lecce-Milan 2-2 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la diciottesima giornata di Serie A 2022/2023. Al Via del Mare primo tempo impensabile: autogol di Theo Hernandez, poi il gol di Baschirotto, dominio totale dei salentini e rossoneri allo sbando. I campioni d’Italia sistemano le cose nella ripresa, segnano Leao e Calabria, ma non basta per i tre punti. Di seguito ecco le pagelle di Lecce-Milan.

LECCE (4-3-3): Falcone 5.5; Gendrey 6, Baschirotto 7.5, Umtiti 6.5, Pezzella 6 (17’st Gallo 6); Blin 6.5, Hjulmand 7, Gonzalez 6 (17’st Maleh 6); Strefezza 6.5 (44’st Oudin sv), Colombo 6 (27’st Persson 6), Di Francesco 7 (27’st Banda 6). In panchina: Bleve, Brancolini, Lemmens, Tuia, Askildsen, Bistrovic, Helgason, Ceesay, Listkowski, Rodriguez. Allenatore: Baroni 7.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu 6; Calabria 7 (41’st Kjaer sv), Kalulu 4, Tomori 5.5, Hernandez 4 (1’st Dest 6); Pobega 6.5 (41’st Vranckx sv), Bennacer 7; Saelemaekers 4.5 (1’st Messias 6), Diaz 5 (24’st Origi 5.5), Leao 6.5; Giroud 6.5. In panchina: Mirante, Vasquez, Bozzolan, Gabbia, Thiaw, Adli, Bakayoko, De Ketelaere. Allenatore: Pioli 6.

ARBITRO: Orsato di Schio 6.

RETI: 3’pt Hernandez (aut.), 23’pt Baschirotto; 13’st Leao, 25’st Calabria.

NOTE: giornata piovosa, campo in buone condizioni. Ammoniti: Maleh, Calabria, Bennacer. Angoli 8-4 per il Lecce. Recupero 2′; 5′