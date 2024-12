Beffa clamorosa per la Juventus, i tifosi bianconeri si mangiano le mani: colpo del Real Madrid, il giocatore va ai Blancos.

Il calciomercato di gennaio è ormai dietro l’angolo. Mancano pochissimi giorni all’anno nuovo e le squadre sono già al lavoro per capire come rinforzare le rose in vista della seconda metà di stagione.

Tra le società alla ricerca di nuovi calciatori durante la sessione invernale c’è anche il Real Madrid. Ebbene sì, anche una squadra ricca di campioni come il Real pare abbia l’esigenza di fiondarsi sul mercato alla ricerca di qualche opportunità di mercato.

I tanti infortuni che hanno caratterizzato la stagione dei Blancos e messo spesso in difficoltà Carlo Ancelotti portano la dirigenza a muoversi sul mercato in entrata già a gennaio. E il reparto più in emergenza è la difesa.

Le rotture del legamento crociato di Daniel Carvajal ed Eder Militao (stagione finita per entrambi) si sono aggiunte a quella di David Alaba che tornerà in gruppo solo a gennaio inoltrato. Ecco perché Ancelotti si sta affidando ad Aurelien Tchouameni come centrale di difesa adattato al fianco di Antonio Rudiger, ma l’obiettivo è di prendere un altro giocatore di ruolo già dal prossimo mese.

Beffa Juventus, va al Real Madrid per una cifra più alta

Sono diversi i difensori messi nel mirino della dirigenza madrilena, ma le luci dei riflettori si sono soffermati maggiormente su Dean Huijsen. Il classe 2005 olandese ma naturalizzato spagnolo è stato ceduto dalla Juventus la scorsa estate e in questa stagione sta facendo vedere grandi cose con la maglia del Bournemouth.

Dopo un inizio fatto di panchine e ingressi in campo negli ultimi minuti di gara, nel mese di dicembre si è preso il posto da titolare, giocando tutte le partite per intero, segnando anche due reti contro avversari non proprio banali come Tottenham e Manchester United e conquistando in più di un’occasione il premio di miglior in campo.

Prestazioni importanti che stanno contribuendo alla sorpresa Bournemouth: la squadra allenata dallo spagnolo Andoni Iraola è sesta in classifica in Premier League – davanti al Manchester City – e in questo campionato ha già battuto Arsenal, Manchester City, Tottenham e Manchester United.

Secondo quanto riportato da AS, questo impatto con il calcio inglese hanno attivato il Real Madrid che vorrebbe riportarlo in Spagna. I Blancos, infatti, già erano sulle sue tracce ai tempi delle giovanili del Malaga, ma il ragazzo decise di accettare l’offerta della Juventus. Adesso, invece, potrebbe essere proprio la Juventus a mangiarsi le mani: la sua cessione per poco più di 15 milioni di euro può essere già un rammarico.

Adesso, infatti, il valore del ragazzo si aggira intorno ai 30 milioni, già il doppio rispetto a quanto incassato dalla Juventus soltanto pochi mesi fa. Ma, se le prestazioni dovessero continuare a migliorare, è presumibile un ulteriore incremento del suo cartellino.

Considerando anche i diversi infortuni in casa Juve in difesa, Huijsen poteva rappresentare un’ottima alternativa ai titolari e un giocatore su cui costruire la squadra del futuro. Il rammarico in casa bianconera è più che giustificato.