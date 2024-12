Il live in diretta di Cremona-Sassari, sfida valida per la 13^ giornata della Serie A 2024/2025 di basket. Dopo qualche prestazione positiva, per gli uomini di coach Cavina è arrivato il momento di pensare soprattutto, se non esclusivamente, alla vittoria. È questo il mantra ripetuto alla vigilia dallo stesso tecnico della squadra lombarda, che sta vivendo una crisi di risultati, come certifica le sole due vittorie raccolte finora in campionato, nonostante in campo sia emerso qualche segnale di ripresa. “I miglioramenti che ci aspettavamo stanno arrivando, ma per noi conta vincere e vogliamo farlo senza tanti giri di parole”, ha dichiarato Cavina alla vigilia. Per farlo, Cremona deve ripartire dalla vittoria nell’ultima partita giocata in casa, tre turni fa contro Varese e, perché no, dalle partite perse all’ultimo contro Trapani e Treviso.

Proprio quelle partite sfuggite all’ultimo sono state il focus di coach Markovic nella sua presentazione della partita, per mettere in guardia i suoi giocatori. Sono dieci i punti già messi in saccoccia dagli ospiti, che grazie a tre vittorie nelle ultime quattro partite, tra cui l’ultima la scorsa settimana nella partita tiratissima contro Treviso, hanno decisamente migliorato la propria situazione in classifica. La palla a due è fissata alle ore 19:00 di lunedì 23 dicembre sul parquet dell’Unipol Forum, con Sportface che vi fornirà il live di Cremona-Sassari aggiornato in tempo reale.

