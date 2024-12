Il nuovo astro nascente della pallacanestro mondiale, Victor Wembanyama, continua a impressionare. Questa volta però non c’entrano le sue straordinarie performance sul parquet, ma è stato il suo comportamento fuori dal campo a distinguerlo. Dopo aver guidato i San Antonio Spurs alla vittoria contro i Brooklyn Nets (96-87) al Barclays Center, Wembanyama ha scambiato la sua maglia con un giovane tifoso, un gesto che ha fatto il giro del web fino a diventare virale. Ma Wemby non si è fermato qui e ha voluto regalare ai suoi fan un’esperienza unica, invitandoli a sfidarlo a scacchi.

In un post sui social, ha chiesto: “Qual è il miglior posto per giocare a scacchi a New York City?“. Poco dopo sempre via social ha annunciato che avrebbe passato la mattinata al parco di Washington Square, pronto ad affrontare chiunque volesse mettersi alla prova con lui. Malgrado la pioggia e il freddo che hanno caratterizzato il sabato mattina newyorkese, in tanti si sono presentati all’angolo sud-ovest del parco, dove Wembanyama, con un berretto verde in testa, si è seduto prontamente sulle panchine pronto ad attendere le sfide contro appassionati di ogni età. Le immagini e i video della scena sono rapidamente diventati virali, testimoniando la sua disponibilità e umiltà. Alla fine della giornata, Wembanyama ha postato una foto di gruppo sul suo account social, ringraziando chi si è presentato nonostante le condizioni climatiche avverse. “Grazie a tutti quelli che sono venuti sotto la pioggia“, ha scritto su X.

Wembanyama, un giocatore destinato a rimanere nella storia

L’ingresso di Wembanyama in Nba è stato uno degli eventi più seguiti degli ultimi anni. Dopo aver impressionato a livello internazionale con la sua carriera in Francia, prima al Nanterre e poi al Metropolitans, il lungo classe 2004 è stato selezionato come prima scelta assoluta al Draft 2023 dagli San Antonio Spurs. La sua carriera oltreoceano è partita sotto i migliori auspici, date le sue caratteristiche pressoché uniche nella storia del gioco: nonostante i 224 centimetri di altezza infatti, Wemby è in grado di giocare il pick and roll anche dal palleggio, di segnare da ogni posizione e di passare anche bene la palla; a questo ovviamente si aggiunge la sua grande verticalità e wingspan che lo rende già adesso a vent’anni uno dei migliori difensori della lega.

Dopo aver chiuso la sua prima stagione Nba con il primo di Rookie of the Year, Wembanyama ha incrementato il suo apporto in casa Spurs, prendendosi definitivamente in mano le chiavi della squadra. In questa stagione sta totalizzando finora 25.2 punti di media, a cui aggiunge anche 10.1 rimbalzi e 3.9 assist; le 4 stoppate a partite lo candidano di diritto come maggior indiziato a vincere il premio di Defensive Player of the Year, ma anche le percentuali dal campo sono di tutto rispetto (48% dal campo, 36% da tre e 88% ai liberi). Chiaramente del rendimento di Wembanyama ne sta giovando anche San Antonio, che dopo un paio di stagioni buie potrebbe rivedere la luce e giocarsi un posto ai play-off.