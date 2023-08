Canottaggio, Mondiali Belgrado 2023: 67 azzurri convocati, ok Rodini e Cesarini

Ancora pochi giorni e poi a Belgrado scatterà il via ufficiale ai Campionati Mondiali Assoluti, Pesi Leggeri e Pararowing in programma in Serbia dal 3 al 10 settembre 2023. Il canottaggio azzurro è pronta a vivere questo evento per la qualificazione olimpica e paralimpica per Parigi 2024 e il DT Francesco Cattaneo ha convocato 67 atleti, 57 appartenenti alle categorie Senior e Pesi Leggeri e 10 apprtenenti alla categoria Pararowing. Ci sono Valentina Rodini e Federica Cesarini, medaglie d’oro a Tokyo nel 2 di coppia pesi leggeri femminile. Presente Pietro Willy Ruta che è iscritto in gara col quattro di coppia pesi leggeri maschile. Assenti le medaglie olimpiche Giuseppe Vicino, Matteo Castaldo, Matteo Lodo, Marco Di Costanzo e Bruno Rosetti.

La squadra azzurra sarà seguita dal DT e dal suo staff composto dai tecnici Andrea Coppola (Capo Allenatore settore olimpico maschile), Stefano Fraquelli (Capo Allenatore settore olimpico femminile), Giovanni Santaniello (Capo Allenatore settore Paralimpico), Giovanni Lepore (Coadiutore settore olimpico maschile), Agostino Abbagnale (Allenatore settore olimpico maschile), Vittorio Altobelli (Allenatore settore olimpico maschile), Luigi Arrigoni (Allenatore settore olimpico femminile), Carlo Gaddi (Allenatore settore olimpico maschile), Alessio Marzocchi (Allenatore settore Paralimpico), Rocco Pecoraro (Allenatore settore olimpico Femminile), Sara Prandini (Allenatore settore Paralimpico), Federico Vitale (Allenatore settore Under 23 maschile), Leonardo Antonini (Staff Federale). Lo staff sanitario sarà composto dai medici Roberto Fiore e Andrea Serdoz, gli osteopati Carolina Martinelli e Luca Fegatilli, i fisioterapisti Emiliano De Paolis e Sergio Forte. Il Capo Delegazione sarà il Consigliere e Vice-Presidente Michelangelo Crispi, mentre le Team Manager saranno Alda Cama e Ambra Di Miceli.

I CONVOCATI

SENIOR e PESI LEGGERI: Aisha Rocek, Laura Meriano, Stefania Gobbi, Stefano Oppo, Veronica Lisi (Carabinieri), Niels Torre (Carabinieri/SC Viareggio), Gennaro Di Mauro, Valentina Iseppi (CC Aniene), Sofia Secoli (CC Saturnia), Alessandra Faella, Alice Gnatta, Matteo Tonelli (CUS Torino), Alessandra Montesano, Alessandro Bonamoneta, Alfonso Scalzone, Andrea Panizza, Clara Guerra, Emanuele Capponi, Giacomo Gentili, Jacopo Frigerio, Leonardo Pietra Caprina, Luca Chiumento, Luca Rambaldi, Matteo Sartori, Paolo Covini, Simone Venier, Valentina Rodini (Fiamme Gialle), Davide Comini, Davide Mumolo, Federica Cesarini, Giovanni Codato, Matteo Della Valle, Pietro Ruta, Stefania Buttignon (Fiamme Oro), Veronica Bumbaca (Fiamme Oro/CUS Torino), Nicolò Carucci (Fiamme Oro/SC Gavirate), Giorgia Pelacchi (Fiamme Rosse), Davide Verità, Gabriel Soares, Giovanni Abagnale, Nunzio Di Colandrea, Salvatore Monfrecola, Vincenzo Abbagnale (Marina Militare), Emanuele Gaetani Liseo (Marina Militare/SC Telimar), Francesco Bardelli, Stefano Pinsone (RCC Cerea), Silvia Crosio (SC Amici del Fiume), Silvia Terrazzi (SC Arno), Anna Rossi (SC Caprera), Alice Codato, Linda De Filippis, Luca Borgonovo (SC Gavirate), Elisa Grisoni, Serena Mossi (SC Lario), Elisa Mondelli (SC Moltrasio), Ilaria Corazza (SC Timavo), Nicolò Demiliani (SC Varese).

PARAROWING: Giacomo Perini, Tommaso Schettino, Daniele Stefanoni (CC Aniene), Luca Conti (CR Lago di Pusiano), Carolina Foresti (RYCC Savoia), Greta Elizabeth Muti (SC Olona), Chiara Nardo (SC Padova), Raissa Scionico (SC Sampierdarenesi), Elisa Corda, Gian Filippo Mirabile (SS Murcarolo).