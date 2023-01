Juventus, ripresa in due gruppi. Domani un giorno di riposo

Juventus subito al lavoro dopo il 3-3 casalingo di ieri sera contro l’Atalanta nella 19esima giornata della Serie A 2022/2023. Classica divisione in gruppi alla Continassa: da un lato, coloro che hanno giocato contro gli orobici hanno seguito un programma di scarico, dall’altra gli altri calciatori si sono dedicati ad esercitazioni sul possesso palla finalizzato al cambio di gioco e ad una partitella di fine seduta. Domani la squadra bianconera osserverà un giorno di riposo mentre mercoledì sarà nuovamente in campo per preparare la partita della 20esima giornata che, domenica 29 gennaio 2023 alle 15, la vedrà opposta al Monza all’Allianz Stadium di Torino.