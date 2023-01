Benfica, Fernandez rende furiosi i tifosi: “Resta in Argentina e non tornare”

Enzo Fernández nella bufera dei tifosi del Benfica. Il centrocampista dopo la vittoria del Mondiale con la sua Argentina, sembrerebbe avere qualche problema a livello di club, i tifosi non hanno infatti digerito la scelta del giocatore di tornare in Argentina per Capodanno, dopo la pensate sconfitta subita contro il Braga. Enzo si sarebbe recato a Buenos Aires con un aereo privato noleggiato dal suo rappresentante, irritando gli animi dei supporter che lo hanno definito poco professionale e lo ha invitato a restare lì e non tornare.

Dopo il Mondiale, il giovane è diventato uno dei calciatori più seguiti d’Europa con tantissimi top club interessati. addosso al calciatore. Il Presidente Rui Costa però è stato chiaro, a meno che qualcuno non si presenti con un assegno a nove cifre, l’argentino non andrà via.