Under 21, Gravina: “Errori fanno parte del gioco, stavolta toccati a noi”

“Gli errori fanno parte del gioco e sono contento che oggi l’Uefa abbia annunciato l’introduzione della tecnologia a partire dai quarti”. Queste le parole del Presidente della Figc, Gabriele Gravina, nel corso del Gran Galà del calcio abruzzese. “Mi sento di dire per fortuna che sono abituato a vedere sempre aspetti positivi. Ho visto una grande Under 21, con grandissima qualità, penalizzata da alcuni episodi. Credo che in un campionato così importante il supporto al direttore di gara sarebbe stato un aiuto importante”.

Gravina ha poi concluso: “Oggi dobbiamo pensare a concentrarci sull’unico risultato possibile che abbiamo a disposizione domenica contro la Svizzera e andare avanti. Sappiamo che l’errore fa parte del gioco e che questa volta è toccato alla nostra nazionale“.