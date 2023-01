Newcastle, Joelinton fermato per guida in stato d’ebbrezza: multa e patente sospesa per un anno

Secondo quanto riportato dai media inglesi, Joelinton ha ricevuto una multa di 29mila sterline dopo esser stato arrestato lo scorso 12 gennaio per guida in stato d’ebbrezza. All’attaccante del Newcastle, che aveva fatto registrare un tasso alcolemico ben oltre il consentito, è stata inoltre sospesa la patente per un anno. “Siamo consapevoli della gravità della situazione, ma credo che il ragazzo abbia compreso le sue responsabilità” ha dichiarato il tecnico dei Magpies Eddie Howe.