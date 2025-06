Il Napoli è pronto a chiudere un doppio accordo per blindare la porta di Antonio Conte: Alex Meret rinnoverà il proprio contratto e sarà affiancato da Vanja Milinkovic-Savic.

Alex Meret e Vanja Milinkovic-Savic si apprestano a comporre un duo di estremi difensori con pochi paragoni in Italia e non solo. Il Napoli vuol dare ad Antonio Conte un’ampia scelta in tutti i reparti e sembra che il primo sarà proprio la porta.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it.

Il rinnovo di Meret

E’ stato trovato, infatti, l’accordo decisivo per il rinnovo fino al 2027 di Alex Meret, che, secondo quanto si apprende, ottiene anche un piccolo ritocco dell’ingaggio.

L’arrivo di Vanja Milinkovic-Savic

Ma, soprattutto in vista dell’impegno in Champions League, la squadra di Antonio Conte ha deciso di cautelarsi con l’arrivo, per il quale ormai manca solo l’ufficialità, di Vanja Milinkovic-Savic. Il portiere serbo dovrebbe lasciare Torino in cambio di 18 milioni di euro.