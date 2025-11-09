Ostigard e Colombo per i rossoblù, Gudmundsson e Piccoli per i viola: debutto con pareggio per i nuovi tecnici. La Fiorentina resta senza vittorie, entrambe ancora in zona retrocessione.

Emozioni e colpi di scena al Ferraris: termina 2-2 lo scontro salvezza tra Genoa e Fiorentina, una partita che segna il debutto dei nuovi allenatori Paolo Vanoli e Daniele De Rossi.

Un punto a testa, ma tanto rammarico per entrambe: i rossoblù erano partiti forte, i viola avevano ribaltato la situazione, prima del definitivo pareggio.

Per la Fiorentina, che deve ancora trovare la prima vittoria in campionato, pesava l’assenza di Moise Kean, fermo per infortunio.

La partita

L’avvio è equilibrato ma al 15′ il Genoa passa in vantaggio: su punizione dalla trequarti di Martin, la difesa viola sbaglia il movimento e Ostigard punisce di testa per l’1-0.

La replica toscana è immediata: Piccoli sfiora il pareggio su assist di Gudmundsson, poi l’islandese si prende la scena realizzando l’1-1 su calcio di rigore al 18′, concesso per un tocco di mano evidente di Colombo.

Nella ripresa la Fiorentina ribalta il risultato al 57′: Sohm innesca Piccoli, che approfitta dell’uscita a vuoto di Marcandalli e segna il 2-1.

Il vantaggio dura poco: Colombo, dopo essersi fatto parare un rigore da De Gea in avvio di secondo tempo, trova il riscatto firmando il 2-2 da terra, complice un’incertezza del portiere spagnolo.

Nel finale, entrambe le squadre sfiorano il colpo decisivo: al 74′ Leali salva su Piccoli, mentre al 91′ De Gea vola per respingere un tiro di Masini.

Un pareggio che lascia Genoa e Fiorentina ferme in zona retrocessione, ma che dà segnali incoraggianti ai due nuovi tecnici.