Rinnovo sempre più lontano per Mike Maignan: il Milan pensa al sostituito. Igli Tare ha messo nel mirino un giovane portiere della Bundesliga.

Il Milan al lavoro per il futuro tra i pali. Con il rinnovo di Mike Maignan sempre più lontano, il club rossonero ha avviato i primi contatti per individuare un possibile sostituto. Secondo le ultime indiscrezioni, Igli Tare si starebbe muovendo per un giovane talento della Bundesliga, pronto a raccogliere l’eredità del portiere francese. Si tratta di Noah Atubolu, portiere tedesco in forza al Friburgo, protagonista in Bundesliga e con la Nazionale tedesca Under 21.

Sarà Atubolu l’erede di Maignan?

Atubolu, portiere classe 2002, ha già collezionato oltre 70 presenze tra i pali del Friburgo, contribuendo al quinto posto in Bundesliga nella scorsa stagione. Il Milan segue con attenzione il giovane estremo difensore, con pensando a lui come possibile erede di Maignan.

Il club rossonero avrebbe avuto un confronto con gli agenti del portiere Atubolu, manifestando un forte interesse. Un primo contatto esplorativo che conferma l’interesse rossonero per il giocatore, considerato uno dei talenti più promettenti del calcio tedesco. Atubolu si sta mettendo in mostra partita dopo partita, sfoggiando personalità, tecnica e capacità di impostazione dal basso. Qualità molto apprezzate dal club milanese.

In quanto a Mike Maignan, resta un punto di riferimento assoluto per il Milan. Tuttavia, la trattativa per il rinnovo è in stand-by. Per questo la società è pronta a giocare d’aanticipo, valutando alternative che garantiscano continuità e affidabilità.

Atubolu, sotto contratto con il Friburgo fino al 2027, rappresenta un investimento di prospettiva più che una scelta immediata. Nel frattempo, il Milan continua a osservare anche altri profili come Elia Caprile del Cagliari, Guillaume Restes del Tolosa e Zion Suzuki del Parma.