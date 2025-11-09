L’italiano vince in solitaria il Gran Premio del Portogallo davanti a Alex Marquez e Pedro Acosta. Caduta per Bagnaia, Ducati in difficoltà.

Giornata da incorniciare per Marco Bezzecchi. Il pilota dell’Aprilia conquista una splendida vittoria nel Gran Premio del Portogallo, ventunesimo appuntamento del Mondiale MotoGP 2025, dominando dall’inizio alla fine sul circuito di Portimao.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Scattato dalla pole, Bezzecchi ha mantenuto la testa per tutti i 25 giri, tagliando il traguardo con 2″583 di vantaggio su Alex Marquez (Ducati Gresini) e Pedro Acosta (Ktm).

Un successo netto e mai in discussione, che segna il ritorno dell’italiano sul gradino più alto del podio e conferma la competitività del progetto Aprilia.

La gara

Partenza perfetta per Bezzecchi, che impone subito il suo ritmo e crea margine sugli inseguitori. Alle sue spalle Marquez e Acosta danno vita a una lunga battaglia per la seconda posizione, ma senza mai riuscire a insidiarlo realmente.

A completare la top 5 ci sono Aldeguer (Ducati Gresini), Binder (Ktm) e Quartararo (Yamaha).

Giornata nera invece per Francesco Bagnaia (Ducati), caduto all’undicesimo giro mentre occupava la quarta posizione. Solo 15° Nicolò Bulega con l’altra Ducati ufficiale.

Le dichiarazioni

Marco Bezzecchi (Aprilia):

“Sono molto soddisfatto, gara fantastica. Ieri sera abbiamo lavorato sugli ultimi dettagli, avevo paura di Marquez e Acosta. Ringrazio il team, ha fatto un ottimo lavoro. È bello tornare sul primo gradino del podio. Dedico questa vittoria a Daniele e Miriana, che hanno appena avuto un bimbo.”

Alex Marquez (Ducati Gresini):

“Abbiamo fatto un grande passo avanti. Ho provato a stare vicino a Bezzecchi ma non aveva senso rischiare troppo. Ottimo weekend, tra vittoria nella sprint e secondo posto oggi.”

Pedro Acosta (Ktm):

“Ci ho provato fino alla fine. All’inizio mancava trazione, ma questo podio è un segnale positivo. Continueremo a migliorare.”

ORDINE D’ARRIVO

1️⃣ Marco Bezzecchi (Ita) Aprilia – 41’13″616

2️⃣ Alex Marquez (Esp) Ducati Gresini +2″583

3️⃣ Pedro Acosta (Esp) Ktm +3″188

4️⃣ Fermin Aldeguer (Esp) Ducati Gresini +12″860

5️⃣ Brad Binder (Rsa) Ktm +16″327

6️⃣ Fabio Quartararo (Fra) Yamaha +18″442

7️⃣ Ai Ogura (Jpn) Aprilia +19″255

8️⃣ Fabio Di Giannantonio (Ita) Ducati VR46 +20″612

9️⃣ Johann Zarco (Fra) Honda +21″040

10️⃣ Pol Espargaro (Esp) Ktm +26″517

CLASSIFICHE MONDIALI

PILOTI:

Marc Marquez 545 pt Alex Marquez 445 Marco Bezzecchi 323 Francesco Bagnaia 288 Pedro Acosta 285 Fabio Di Giannantonio 239 Franco Morbidelli 227 Fermin Aldeguer 203 Fabio Quartararo 198 Raul Fernandez 146

COSTRUTTORI: