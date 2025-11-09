Bastoni può partire: il difensore dell’Inter finisce nel mirino di un top club della Premier League. Pronta un’offerta da 100 milioni.

Alessandro Bastoni è di nuovo al centro delle voci di mercato. Il difensore dell’Inter continua a far parlare di sé, questa volta per l’interesse di un top club che non passa mai inosservato: si tratta di un colosso della Premier League. Dall’Inghilterra arrivano segnali di una possibile offerta vicina ai 100 milioni di euro. A Milano, intanto, cresce l’attenzione.

Pronti 100 milioni per Bastoni: la posizione dell’Inter

Alessandro Bastoni è da tempo uno dei pilastri portanti dell’Inter, ma anche un punto fermo anche nella Nazionale italiana. Stando alle ultime indiscrezioni, il Liverpool avrebbe deciso di puntare su di lui per rinnovare la propria difesa. I Reds avrebbero messo gli occhi sul difensore classe 1999, dicendosi pronti a presentare un’offerta da 100 milioni.

Per l’Inter, perdere Bastoni significherebbe sacrificare uno dei simboli della nuova generazione, ma soprattutto del club. Il difensore ha un contratto fino al 2028 (5,5 milioni a stagione) e rappresenta una certezza tecnica e tattica per i nerazzurri. Se l’offerta del Liverpool dovesse arrivare ufficialmente, la dirigenza nerazzurra sarebbe chiamata a una scelta pesante: trattenere uno dei principali leader della squadra o monetizzare e reinvestire.

Ad oggi, Alessandro Bastoni è considerato un intoccabile all’Inter. Da parte della società nerazzurra non ci sarebbe alcuna volontà ad aprire alla cessione del difensore. Tuttavia, qualora dovesse realmente arrivare una cifra di quella portata, il club sarebbe costretto a fare le valutazioni del caso. Bastoni è al centro del progetto, ma nei pieni dell’Inter c’è comunque la voglia di portare a Milano un nuovo difensore.

L’idea è di ingaggiare un centrale giovane con caratteristiche che abbinino di più con il calcio moderno rispetto a quelle di De Vrij e Acerbi, entrambi in scadenza e con pochissime possibilità di rinnovo (contratti in scadenza nel 2026). L’Inter sta tenendo sottocchio giocatori del calibro di Tiago Gabriel, Solet e Gila.