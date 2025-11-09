L’Inter aggancia la Roma in vetta: i nerazzurri stendono la Lazio di Sarri con i gol di Lautaro e Bonny.

L’Inter mette a segno la sua quarta vittoria consecutiva. La formazione nerazzurra si è imposta di prepotenza allo stadio San Siro nel match contro la Lazio di Maurizio Sarri. Il club milanese ha fatto sua la gara con il punteggio di 2-0, maturato dai gol di Lautaro Martinez e Bonny. Una vittoria che permette alla squadra di Chivu di raggiungere la Roma al comando della Serie A.

L’Inter torna al comando della Serie A: agganciata la Roma

L’Inter di mister Cristian Chivu mette subito a ferro e fuoco la metà campo della Lazio, inscenando una partenza feroce. I biancocelesti di Maurizio Sarri soffrono la costante pressione dei nerazzurri, concedendo un gol dopo appena tre minuti di gioco. Ad indirizzare la gara ci pensa il Toro Martinez, implacabile al centro area. Il bomber argentino si coordina e fulmina Provedel.

Un gol che permette a Lautaro Martinez di continuare a salire nella classifica dei marcatori all-time della storia nerazzurra, agganciando al quarto posto un mito del mondo Inter come Sandro Mazzola. Inoltre, il bomber argentino, già miglior marcatore straniero nerazzurra in Champions League, è il quarto giocatore nella storia dell’Inter ad aver realizzato almeno 10 gol in sette diversi anni solari in Serie A, dopo Alessandro Altobelli (sette), Benito Lorenzi (otto) e Giuseppe Meazza (otto).

Nella ripresa l’Inter allunga le distanze, rifilando alla Lazio la rete del 2-0. A punire la formazione biancoceleste è Bonny: l’ex Parma approfitta di un assist al bacio di Dimarco per battere Provedel nel cuore dell’area di rigore. Poco dopo, i nerazzurri trovano il tris con Zielinski, ma la rete viene annullata per fallo di mano di Dimarco. Nel rush finale della gara la Lazio prova ad impensierire i padroni di casa con diverse sortite offensive, ma il punteggio non cambia. L’Inter porta a casa la gara con un secco 2-0. La Lazio non perdeva dal 21 settembre e non prendeva gol da più di un mese.