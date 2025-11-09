Esordio perfetto per il duo azzurro alla Inalpi Arena di Torino: vittoria in due set contro i britannici numero uno del ranking mondiale.

Inizio da favola per Simone Bolelli e Andrea Vavassori alle ATP Finals 2025.

La coppia azzurra, sostenuta da un pubblico calorosissimo alla Inalpi Arena, ha travolto i britannici Julian Cash e Lloyd Glasspool, attuali numeri uno al mondo nel ranking di doppio, con un netto 7-5, 6-3 in poco più di un’ora e venti minuti di gioco.

Una prestazione impeccabile per i due italiani, che confermano il loro straordinario feeling sul cemento indoor torinese: solidi al servizio, coraggiosi a rete e lucidissimi nei momenti decisivi, hanno conquistato il primo successo del girone con grande autorità.

Show azzurro alla Inalpi Arena

Nel primo set Bolelli e Vavassori hanno strappato il servizio ai britannici nell’undicesimo game, chiudendo poi 7-5 tra gli applausi del pubblico.

Nel secondo parziale non c’è stata storia: break immediato e dominio costante, fino al definitivo 6-3 che ha sigillato una vittoria dal forte valore simbolico.

Il duo italiano tornerà in campo martedì per il secondo match del girone, con l’obiettivo di avvicinarsi alla semifinale e continuare a sognare.