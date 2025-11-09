Lo spagnolo inaugura nel migliore dei modi il girone “Connors” superando l’australiano 7-6(5) 6-2 in un’ora e 42 minuti.

Buona la prima per Carlos Alcaraz alle ATP Finals 2025. Lo spagnolo, numero 2 del mondo, comincia con una vittoria netta il proprio cammino nel girone Jimmy Connors, superando Alex De Minaur per 7-6(5) 6-2 in un’ora e 42 minuti di gioco sul veloce indoor del Pala Alpitour di Torino.

Un successo che lancia Alcaraz verso la corsa alle semifinali e al sogno doppio: il trofeo e il primo posto nel ranking mondiale.

La partita

Il primo set è stato combattuto e ricco di scambi spettacolari: Alcaraz ha provato a scappare subito con un break, ma De Minaur ha resistito con grande solidità, trascinando il parziale fino al tie-break.

Qui l’australiano si è portato avanti 5-3, ma lo spagnolo ha piazzato un parziale di quattro punti consecutivi, ribaltando tutto e chiudendo 7-6(5).

Nel secondo set, invece, non c’è stata storia: Alcaraz ha preso subito il controllo del match, salendo sul 4-1 e annullando una palla break nel sesto game, prima di chiudere 6-2 con autorevolezza e precisione.

Le parole di Alcaraz

“È un piacere giocare a Torino, lotto per il trofeo e anche per il primo posto nel ranking. Sono contento per come ho giocato oggi, concentrato sui miei obiettivi contro uno come Alex, difficile da affrontare,” ha dichiarato lo spagnolo.

“Nel primo set non sono riuscito a fare il doppio break, da allora è stato tutto più difficile. Nel tiebreak ho cambiato marcia e nel secondo set ho giocato rilassato, sono soddisfatto di aver chiuso in due set.”