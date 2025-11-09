La giovane azzurra conquista la tappa italiana del Circuito Europeo Under 23 di spada, valida anche per la Coppa del Mediterraneo 2025. Sul podio tutte italiane.

L’Italia domina in casa nella tappa brindisina del Circuito Europeo Under 23 di spada femminile, valida anche per la Coppa del Mediterraneo 2025.

Al Pala Pentassuglia, la protagonista assoluta è Vera Perini, che si aggiudica il titolo dopo una finale combattuta contro Carola Maccagno, superata 15-13.

Completano un podio tutto azzurro Gaia Caforio, fermata in semifinale al minuto supplementare (14-13), e Vittoria Siletti, sconfitta 15-11 dalla futura vincitrice.

Una finale tutta italiana

Giornata di grande equilibrio e spettacolo quella di Brindisi, dove gli assalti decisivi si sono risolti solo nel finale.

Perini ha mostrato lucidità e precisione nei momenti chiave, coronando con l’oro un percorso impeccabile.

Nella top 8 figurano anche Eleonora Orso, Lucia Miglino, Giulia Paulis e Benedetta Madrignani, a conferma della profondità del vivaio italiano nella spada femminile.

Un weekend di grandi emozioni

L’appuntamento pugliese si chiude così nel segno dei colori italiani, dopo il successo nella gara maschile di Matteo Galassi su Simone Mencarelli nella giornata di sabato.

Il Pala Pentassuglia, per il terzo anno consecutivo, ha ospitato una competizione internazionale di alto livello, arricchita dalla suggestiva cerimonia d’apertura con la presenza di Valentina Vezzali, delegata ai rapporti istituzionali della Federazione e testimonial dell’evento.

Classifica – Spada femminile Brindisi 2025

1️⃣ Vera Perini (ITA)

2️⃣ Carola Maccagno (ITA)

3️⃣ Gaia Caforio (ITA)

3️⃣ Vittoria Siletti (ITA)

5️⃣ Eleonora Orso (ITA)

6️⃣ Lucia Miglino (ITA)

7️⃣ Giulia Paulis (ITA)

8️⃣ Benedetta Madrignani (ITA)