La Roma supera l’esame Udinese e si prese il primo posto in classifica della Serie A: i giallorossi si sono imposti con il punteggio di 2-0.

La Roma di Gian Piero Gasperini archivia la pratica Udinese con un secco 2-0 sul manto erboso dello stadio Olimpico. Dopo il ko a San Siro contro il Milan, la squadra giallorossa torna ad assaporare il dolce gusto dei tre punti, prendendosi con merito la vetta della Serie A. Per i capitolini è l’ottavo successo in queste prime undici giornate. Non partiva così gene dal 2017, quando a guidare i giallorossi era Eusebio Di Francesco. Meglio ha fatto solo la Roma di Rudi Garcia, che vinse dieci delle prime undici.

Roma capolista: i giallorossi stendono l’Udinese con Pellegrini e Celik

La Roma di Gasperini parte subito forte all’Olimpico. Il club giallorosso approccia in modo aggressivo, creandosi un doppio tentativo con Koné. Poco dopo è Celik a sfiorare la via del gol: il turco fiuta la rete del vantaggio con un colpo di testa su un cross di Wesley. La formazione di casa insiste, portandosi nuovamente ad un passo dall’1-0 colpendo il palo su tiro dal limite di Cristante.

L’Udinese non sta a guardare e risponde con una conclusione di destro di Atta, che esce di poco fuori dalla porta difesa da Svilar. Sono ancora i bianconeri a mettersi in mostra qualche minuto più tardi, rendendosi pericolosi con il mancino di Kamara.

È proprio quest’ultimo a scatenare un rigore in favore della Roma per un tocco di mano in area. I giallorossi aprono le marcature dagli undici metri con Pellegrini, che sfata il tabù dei penalty per i capitolini. Prima dell’intervallo, però, arriva una brutta tegola proprio per la Roma. Nei minuti conclusivi del primo tempo, Gasperini è costretto ad usufruire di un cambio per l’infortunio di Dovbyk. Al suo posto Baldanzi.

Così come nel primo tempo, anche nella ripresa la Roma di Gasperini schiaccia il piede sull’acceleratore, trovando la rete del raddoppio. I giallorossi mandano in visibilio il pubblico dell’Olimpico con il gol del 2-0 firmato da Celik (primo gol in Serie A), propiziato da un assist di Mancini.

Non si fa attendere la reazione dell’Udinese: è il fischiatissimo Zaniolo a tentare di rimettere i bianconeri in carreggiata, ma trova un super intervento in uscita di Svilar. Nei minuti finali i friulani cercano insistentemente il gol, colpendo un palo con Atta. Nonostante la forte pressione, la Roma tiene la porta inviolata, ottenendo una vittoria importantissima in chiave Scudetto.