Milano-Bologna 67-55 in gara-7, Scariolo: “Nessun rimpianto, fattore campo decisivo”

Sergio Scariolo ha parlato in conferenza stampa dopo gara-7 della Finale Scudetto tra Milano e Bologna. L’Olimpia si è imposta 67-55 cucendosi sul petto il trentesimo Scudetto della sua storia. Non manca ovviamente la delusione in casa Virtus, ma il coach spiega: “Il fattore campo è stato decisivo, devo fare i complimenti all’Olimpia ma sono orgoglioso della mia squadra. Evidentemente alla fine di questa serie eravamo senza benzina, specie con i veterani al termine di una stagione lunghissima. Siamo stati un gruppo molto coeso e compatto, anche e soprattutto nei momenti difficili che non sono mancati.”

“Non ho rimpianti, abbiamo giocato una grande pallacanestro – prosegue Scariolo nella sua analisi – Abbiamo attaccato con grande varietà, sono contento anche della difesa visto che anche oggi abbiamo tenuto Milano a 67 punti. Quest’anno abbiamo giocato tre finali, in Eurolega al nostro primo anno abbiamo lottato strenuamente nonostante abbiamo avuto per gran parte del tempo sempre qualche giocatore fondamentale fuori.” Nemmeno il mancato mercato crea rammarico nel coach della Virtus: “E’ un motivo d’orgoglio, siamo arrivati fin qui senza esserci rinforzati. Non c’è stata l’occasione, sapevamo che avrebbe fatto comodo avere qualcosa in più sotto canestro ma essere l’unica squadra europea senza rinforzi è motivo d’orgoglio, non di rimpianto.”