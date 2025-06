Continua il toto-ct, con la netta sensazione che non sarà facile individuare chi siederà a settembre sulla panchina una volta più prestigiosa d’Italia, per provare a portare gli Azzurri ai prossimi Mondiali.

Il “no” di Claudio Ranieri ha riaperto la corsa alla panchina della Nazionale italiana. E la sensazione è che non sarà facile capire chi a settembre sarà il nuovo ct azzurro.

Le glorie del Mondiale 2006

Si riparte da zero, o quasi. Con una lista di nomi che vede in pole le glorie azzurre del mondiale 2006 Gennaro Gattuso, Fabio Cannavaro e Daniele De Rossi. Molto probabilmente sarà uno di loro, con l’ex tecnico di Milan e Napoli, che parte in leggero vantaggio, avendo maggiore esperienza.

Le altre piste

Appare ormai sfumata la pista che portava a Stefano Pioli, ancora impegnato ufficialmente con l’Al-Nassr dove guadagna 12 milioni di euro a stagione, e promesso sposo della Fiorentina per il dopo-Palladino.

In federazione si vogliono prendere qualche giorno per trovare la soluzione migliore. Sondando allenatori più giovani, ma senza sottovalutare l’esperienza proprio nel ruolo di commissario tecnico. Ed è forse partendo da questa visione che nelle ultime ore si è fatto largo il nome di Gianni De Biasi, che dopo la panchina dell’Albania, ha guidato anche l’Azerbaigian.

Nessun nome straniero sembra, infine nelle idee di Gravina, con José Mourinho che, al momento, appare solo una suggestione da social e nulla più.