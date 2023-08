Calciomercato: Lukaku tra Juventus e Arabia, il Chelsea punta a Balogun

Il caso Romelu Lukaku resta intrigante, a ormai pochi giorni dalla chiusura del calciomercato europeo. Il belga, al termine della stagione con l’Inter, è tornato al Chelsea, che però non sembra interessato ad inserirlo nei propri progetti e vuole cederlo a titolo definitivo. Inizialmente, sembrava che il centravanti dovesse rimanere all’Inter e poi è stato accostato all’Al Hilal, ma nessuna delle due trattative è andata a buon fine. Lukaku ha ricevuto attenzioni da un terzo club, la Juventus, e secondo alcune indiscrezioni era stato messo sul tavolo uno scambio con Vlahovic. Tutto fermo però anche su questo fronte, con il serbo ancorato a Torino e Lukaku che non verrebbe particolarmente amato dalla tifoseria bianconera. Si riapre quindi la pista Arabia Saudita, dove il mercato chiude il 7 settembre e dove Lukaku potrebbe più facilmente trovare un club. I Blues, che non hanno intenzione di puntare sul classe 1993, sono però alla ricerca di nuove leve per rinforzare il reparto offensivo. Tra i diversi interessi c’è l’attaccante dell’Arsenal Folarin Balogun, che era stato accostato anche all’Inter prima che i nerazzurri virassero su Arnautovic e Thuram. Il cartellino di Balogun dovrebbe valere 60 milioni, ma il Chelsea è in corsa con il Monaco.