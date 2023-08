Schedina totocalcio 26-28 agosto 2023: ecco le partite obbligatorie e opzionali

Ricomincia il Totocalcio. Dopo la pausa estiva riparte il gioco più amato dagli italiani che, ormai da due anni, è in una nuova veste: caccia al ’13’ ma non solo: tante le formule previste, dal ‘3’ all”11′ passando per il ‘5’, il ‘7’ e il ‘9’. Ecco la lista delle venti partite del week-end 26-28 agosto: 8 partite obbligatorie e 12 partite opzionali. Per giocare il 3: 2 obbligatori e 1 opzionale, per il 5 3+2, per il 7 4+3, per il 9 6+3, per l’11 7+4 e per il 13 8+5.

Apertura giocate: ore 12:00 del 22 Agosto 2023

Chiusura giocate: ore 18.15 del 26 Agosto 2023

Obbligatori

Newcastle-Liverpool Salernitana-Udinese Como-Reggiana Strasburgo-Tolosa A.Bilbao-Betis B.M’Gladbach-B.Leverkusen Monza-Empoli Verona-Roma

Opzionali