Rapid Vienna-Fiorentina, i convocati di Italiano: fuori Kayode, Sabiri, Amrabat e Ikone

Sono 24 i convocati da Vincenzo Italiano per il playoff di andata di Conference League in programma domani alle 19 a Vienna contro il Rapid. Dopo l’ottimo debutto in campionato contro il Genoa, Kayode è alle prese con uno stato influenzale e rimane a casa. Proprio come Sabiri ai box per un fastidio al ginocchio. Fuori anche Ikoné, Amrabat e Jovic, escluso dalla lista Uefa. Il tecnico della Fiorentina ha invece chiamato nell’occasione l’attaccante russo Kokorin. Nel pomeriggio alle 18,30 Italiano parlerà in conferenza all’Allianz Stadion di Vienna insieme ad un giocatore viola.

Ecco l’elenco completo dei convocati: Amatucci, Beltran, Biraghi, Bonaventura, Brekalo, Comuzzo, Dodò, Christensen, Duncan, Gonzalez, Infantino, Kokorin, Kouame, Mandragora, Martinelli, M. Quarta, Milenkovic, Mina, Nzola, Parisi, Arthur, Ranieri, Sottil, Terracciano.