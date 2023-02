Tenerife Challenger 3: poker di talenti della Rafa Nadal Academy in main draw

Il sole è tornato a splendere sopra l’Abama Tennis Academy e le qualificazioni del Tenerife Challenger 3 viaggiano spedite verso la conclusione. Tra i giocatori ad aver celebrato l’accesso al tabellone principale c’è Salvatore Caruso, che ha usufruito del forfait di Joao Domingues nel round decisivo. Si qualifica anche Abedallah Shelbayh, talento jordano della Rafa Nadal Academy che ha sconfitto Daniel Merida per 6-3 6-2. Fuori dal torneo invece Nicolas Alvarez Varona che, dopo la semifinale nel Tenerife Challenger 2, si è arreso subito a Oscar Gutierrez per 6-3 6-3. Saluta il torneo ATP Challenger 75 organizzato da MEF Tennis Events anche Alejandro Moro Canas, che dopo i quarti di finale della scorsa settimana non è riuscito a ripetersi. L’iberico ha alzato bandiera bianca e si è ritirato contro Bu Yunchaokete sul punteggio di 6-2 4-2.

Il poker della Rafa Nadal Academy – Le vittorie su Steven Diez e Daniel Merida hanno permesso ad Abedallah Shelbayh di staccare il pass per il tabellone principale. Il tennista classe 2003 è reduce da una finale nell’ITF $25.000 di Manacor e nel primo Challenger della sua stagione si è subito messo in luce con un tennis aggressivo fatto di variazioni. “Conosco bene Daniel perché ci avevo già giocato. Sono felice perché non è una vittoria scontata e sono contento del livello che sto esprimendo in questo inizio di stagione: spero di poterlo tenere anche in tornei come questo dove il livello più alto”. Il tennista jordano non è l’unico prodotto della Rafa Nadal Academy nel main draw del Tenerife Challenger 3. Di nuovo ai nastri di partenza il russo Yaroslav Demin e lo spagnolo Martin Landaluce. I due hanno usufruito dell’Accelerator Programme di ATP ed ITF che garantisce otto ingressi stagionali nei tabelloni principali dei Challenger ai giocatori che nel 2022 hanno chiuso l’anno nella top ten mondiale under 18. I due esordiranno rispettivamente contro Raul Brancaccio e Santiago Rodriguez Taverna. Aspetta invece un qualificato il vincitore degli US Open junior 2021 Daniel Rincon, che questa settimana ha ricevuto una wild card dalla federazione spagnola.

Fonio e Caruso in main draw – Doppia vittoria per Giovanni Fonio, che dopo aver sconfitto Alessio De Bernardis per 6-0 6-1, ha superato Matteo Gigante per 6-4 6-4. Il romano a sua volta in mattinata aveva esordito battendo Mark Whitehouse per 6-1 6-3 nonostante fosse lontano dalla sua miglior condizione. Non ha avuto bisogno di scendere in campo invece Salvatore Caruso, che ha usufruito del ritiro di Joao Domingues. Si gioca un posto in tabellone anche Gian Marco Moroni, che se la vedrà contro il nipponico Shintaro Mochizuki. Out invece tutti gli spagnoli, oltre a Merida hanno infatti perso anche Nicolas Alvarez Varona e Alejandro Moro Canas. Dopo aver rispettivamente raggiunto la semifinale ed i quarti di finale del Tenerife Challenger 2, i giocatori di casa hanno ceduto il passo a Oscar Gutierrez (6-3 6-3) e Bu Yunchaokete (6-2 4-2 rit.).