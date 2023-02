Calciomercato Juventus: il Chelsea valuta il riscatto di Zakaria a fine stagione

Il Chelsea starebbe pensando al riscatto di Denis Zakaria dalla Juventus, al termine della stagione. L’Evening Standard ricorda che il 26enne centrocampista svizzero è arrivato lo scorso settembre a Londra con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato in 27 milioni di sterline (circa 30 milioni di euro) e fa sapere che il club inglese, in attesa di definire altre importanti operazioni a centrocampo, sta valutando di esercitare l’opzione per l’acquisto a titolo definitivo di Zakaria. Il giocatore non rientrerebbe più nei piani della Juve che sarebbe pronta a cederlo in estate.