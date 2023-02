Galeone: “Allegri nervoso? Non è da lui, ma bisogna capirlo. Si è caricato la Juventus sulle spalle”

“Il diverbio con De Grandis? L’ho visto anche io in televisione e mi è dispiaciuto, anche perché con me Max è sempre sereno e tranquillo. Innervosirsi non è da lui, che da buon livornese è sempre ironico e con una battuta per ogni situazione, però c’è da capirlo”. Lo ha detto Giovanni Galeone, ex allenatore e maestro di Massimiliano Allegri, in un’intervista alla Gazzetta dello Sport: “Pensate sia facile gestire una situazione del genere come il -15 in classifica? Max si è caricato tutta la Juventus sulle spalle, con grande responsabilità… Allegri sta facendo molto più che il semplice allenatore e dopo la stangata del -15 ha compattato la squadra e fatto punti. Sul campo ne hanno conquistati 44, gli stessi dell’Inter seconda in classifica. E i nerazzurri sulla carta sono la squadra più forte della Serie A”.