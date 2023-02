Calciomercato Barcellona: accordo con l’Atletico Madrid per Joao Felix

Il Barcellona sta per piazzare un altro colpo di mercato. Secondo il sito “AS”, l’Atletico Madrid e il club catalano avrebbero già raggiunto un accordo per il trasferimento di Joao Felix in blaugrana. Per il giocatore, attualmente in prestito al Chelsea ma di proprietà dei colchoneros, il Barça verserebbe 70 milioni di euro, cifra che potrebbe toccare quota 135 con i vari bonus legati a obiettivi individuali e collettivi. Ci sarebbe già un’intesa anche con l’attaccante portoghese che è nel mirino pure di Bayern Monaco e Manchester United.