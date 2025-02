Il calciomercato invernale è agli sgoccioli. Ultimi giorni ed ultime ore per i club di formalizzare e finalizzare gli acquisti e le cessioni per questa stagione 2024/2025, poi se ne parlerà a bocce ferme per la nuova sessione estiva che, ufficialmente, si aprirà dal primo di luglio quando comincerà a tutti gli effetti una nuova annata di calcio.

Sono ore di grande fermento in tutta Europa e non solo: un calciomercato invernale che è stato uno dei più attivi degli ultimi dieci anni. Tanti colpi di scena, tante rivoluzioni, acquisti, cessioni e prestiti anche un po’ inusuali in questa finestra di mercato. In Italia sarà possibile fare operazioni di mercato sino a lunedì 3 febbraio alle ore 23:59. E quasi in tutta Europa, sarà lo stesso. Quasi perché ci sono paesi dove il mercato chiuderà qualche giorno dopo. Per esempio l’Olanda e il Portogallo che chiuderanno il 4 di febbraio o la Romania che sino al 10 terrà la finestra aperta. Ancor più dilatata la finestra di mercato in Turchia e Croazia dove si potranno fare operazioni rispettivamente sino all’11 e al 17 del mese. Il rush finale è partito, si salvi chi può.

APERTURA E CHIUSURA DEL MERCATO PAESE PER PAESE

Italia: apre il 2 gennaio, chiude il 3 febbraio

Francia: apre il 1° gennaio, chiude il 3 febbraio

Grecia: apre il 1° gennaio, chiude il 31 gennaio

Danimarca: apre il 1° gennaio, chiude il 31 gennaio

Austria: apre il 1° gennaio, chiude il 6 febbraio

Arabia Saudita: apre il 1° gennaio, chiude il 31 gennaio

Qatar: apre il 1° gennaio, chiude il 31 gennaio

Inghilterra: apre il 1° gennaio, chiude il 3 febbraio

Scozia: apre il 1° gennaio, chiude il 3 febbraio

Germania: apre il 2 gennaio, chiude il 3 febbraio

Olanda: apre il 2 gennaio, chiude il 4 febbraio

Portogallo: apre il 2 gennaio, chiude il 4 febbraio

Spagna: apre il 2 gennaio, chiude il 3 febbraio

Belgio: apre il 7 gennaio, chiude il 3 febbraio

Croazia: apre il 10 gennaio, chiude il 17 febbraio

Turchia: apre il 13 gennaio, chiude l’11 febbraio

Romania: apre il 14 gennaio, chiude il 10 febbraio

Svizzera: apre il 15 gennaio, chiude il 17 febbraio

Emirati Arabi Uniti: apre il 15 gennaio, chiude l’11 febbraio