La terza giornata dei Campionati Europei di Pattinaggio Artistico in corso di svolgimento a Tallinn è iniziata con il piede giusto per i colori italiani con la splendida prova nella danza ritmica dei campioni in carica Charlene Guignard/Marco Fabbri, che senza ritoccare il loro record stagionale sono comunque riusciti a garantirsi con discreto margine la leadership della classifica provvisoria dopo la prima parte di gara.

Gli atleti allenati da Barbara Fusar Poli, alla ricerca del loro terzo titolo continentale consecutivo, hanno presentato il loro programma corto con la sicurezza dei campioni ottenendo il miglior punteggio sia per gli elementi eseguiti sia per la presentazione del programma, e questo nonostante la perdita di un livello rispetto ai diretti avversari nella sequenza di Twizzles, peraltro più che bilanciata da una valutazione più elevata della difficoltà della “pattern step”.

Sarà comunque una competizione molto serrata fino alla fine della danza libera in programma sabato pomeriggio a partire dalle 13 locali (le 12 in Italia) perché il duo italiano è tallonato in graduatoria dagli avversari che li hanno sfidati per tutto il resto della stagione. Al secondo posto provvisorio, un po’ a sorpresa, si è classificata la coppia francese Evgenia Lopareva/Geoffrey Brissaud, che lo scorso novembre si è aggiudicata il Grand Prix de France sconfiggendo proprio Guignard/Fabbri, la quale è riuscita a rimanere per poco più di un punto davanti ai britannici Lilah Fear/Lewis Gibson, ormai da un paio di stagioni rivali diretti della coppia italiana a livello continentale. I due inglesi hanno pagato un grado di esecuzione più basso del solito nella sequenza di Twizzles a causa di una lieve sbavatura nel finale, e quel punto e mezzo di differenza è costato loro una posizione nella classifica provvisoria, costringendoli a partire dal gradino più basso del podio per la rincora a quel titolo continentale che negli ultimi due anni è sempre stato sottratto loro da Guignard/Fabbri.

Non c’è invece stata altrettanta soddisfazione per la performance della seconda coppia italiana in gara, quella formata da Victoria Manni e Carlo Roethlisberger. I due allievi di Luca Lanotte, alla ricerca di un miglioramento dell’11° posto di due anni fa dopo uno scivolone all’indietro nel 2024, dovranno ripartire dal sedicesimo posto provvisorio per provare ad avvicinarsi quanto più possibile a quella decima posizione che rappresenterebbe un passo avanti rispetto al loro risultato d’esordio.

La classifica generale:

1 Q Charlene GUIGNARD / Marco FABBRI ITA 84,23

2 Q Evgeniia LOPAREVA / Geoffrey BRISSAUD FRA 82,75

3 Q Lilah FEAR / Lewis GIBSON GBR 81,57

4 Q Juulia TURKKILA / Matthias VERSLUIS FIN 81,26

5 Q Allison REED / Saulius AMBRULEVICIUS LTU 78,67

6 Q Loicia DEMOUGEOT / Theo le MERCIER FRA 76,14

7 Q Olivia SMART / Tim DIECK ESP 76,13

8 Q Yuka ORIHARA / Juho PIRINEN FIN 75,70

9 Q Jennifer JANSE van RENSBURG / Benjamin STEFFAN GER 75,45

10 Q Diana DAVIS / Gleb SMOLKIN GEO 73,82

11 Q Natalie TASCHLEROVA / Filip TASCHLER CZE 73,44

12 Q Katerina MRAZKOVA / Daniel MRAZEK CZE 70,26

13 Q Phebe BEKKER / James HERNANDEZ GBR 68,13

14 Q Mariia IGNATEVA / Danijil Leonyidovics SZEMKO HUN 67,10

15 Q Natacha LAGOUGE / Arnaud CAFFA FRA 65,60

16 Q Victoria MANNI / Carlo ROETHLISBERGER ITA 65,46

17 Q Milla Ruud REITAN / Nikolaj MAJOROV SWE 62,19

18 Q Paulina RAMANAUSKAITE / Deividas KIZALA LTU 61,56

19 Q Carolane SOUCISSE / Shane FIRUS IRL 61,56

20 Q Mariia PINCHUK / Mykyta POGORIELOV UKR 60,69

21 Angelina KUDRYAVTSEVA / Ilia KARANKEVICH CYP 59,38

22 Maria Sofia PUCHEROVA / Nikita LYSAK SVK 56,24

23 Gina ZEHNDER / Beda Leon SIEBER SUI 53,44

24 Sofiia DOVHAL / Wiktor KULESZA POL 52,52

25 Samantha RITTER / Daniel BRYKALOV AZE 51,56

26 Emilia Monika ZIOBROWSKA / Shiloh Douglas JUDD ROU 49,37

27 Katarina DELCAMP / Berk AKALIN TUR 48,92

28 Hanna JAKUCS / Alessio GALLI NED 48,76

29 Kristina DOBROSERDOVA / Alessandro PELLEGRINI ARM 48,3

WD Elizabeth TKACHENKO / Alexei KILIAKOV ISR