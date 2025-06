Con il Mondiale per club alle porte, prende forma la nuova Inter di Christian Chivu, che punta sempre più a ringiovanire la rosa. Il Milan dice no a due offerte per Theo e Maignan.

Prende forma la nuova Inter di Christian Chivu. Dopo aver ufficializzato gli acquisti di Sucic e Luis Henrique, i nerazzurri hanno messo nel mirino il difensore del Valencia, Cristhian Mosquera, a lungo inseguito anche da Milan, Napoli e Juventus. Il classe 2004 e ha il contratto in scadenza tra un anno.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it.

Il Milan attende Modric e le decisioni di Theo

Sull’altra sponda di Milano, si attende l’annuncio ufficiale di Luka Modric. Il croato, una volta terminati gli impegni con la sua nazionale, potrà effettuare le visite mediche e diventare a tutti gli effetti il primo colpo rossonero della seconda era Allegri.

Il tutto mentre continua a tenere banco la situazione di Theo Hernandez: dopo il rifiuto per il suo trasferimento in Arabia saudita all’Al-Hilal, per il francese è arrivata un’altra offerta da parte dell’Atletico Madrid di 15 milioni. Una proposta nettamente inferiore a quella che il Milan aveva accettato dalla nuova squadra di Simone Inzaghi la scorsa settimana (30 milioni di euro + 5 bonus). I rossoneri sono disposti ad accettarne una di 25, non volendo chiudere a meno. Anche se pesa il fatto che il contratto del giocatore transalpino scadrà al termine di questa stagione.

La cifra richiesta per Theo è stata anche la stessa fatta recapitare al Chelsea interessato a Mike Maignan. L’offerta dei blues era stata di 15 milioni.