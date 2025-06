La decisione di rifiutare il ruolo da CT da parte di Ranieri complica i piani di Gravina: anche la pista per un altro candidato si complica.

Nonostante l’ottimismo delle ultime ore ed il via libera dei Friedkin al doppio incarico, Claudio Ranieri ha rinunciato al ruolo di CT della Nazionale italiana. Dopo una lunga riflessione l’ex allenatore della Roma ha infatti deciso di dare priorità al nuovo progetto giallorosso.

Un matrimonio in dirittura d’arrivo che non si farà e che costringerà il presidente della FIGC Gabriele Gravina a riaprire i casting per il successore di Luciano Spalletti. Anche una delle alternative valutate, però, si starebbe allontanando.

CT della Nazionale, situazione complicata per Gravina: anche l’altro obiettivo si allontana

La FIGC ora è al vaglio delle alternative. Claudio Ranieri era ritenuto l’uomo giusto per raccogliere il posto lasciato vacante da Luciano Spalletti e la decisione di declinare la proposta ha colto alla sprovvista Gravina. Il piano B sarebbe Stefano Pioli che, secondo ‘Tuttosport’, starebbe però trattando l’uscita con l’Al-Nassr per tornare nuovamente sulla panchina della Fiorentina.

Un secondo rifiuto che complicherebbe ulteriormente i piani del presidente della FIGC e che aprirebbe le porte a diversi scenari. Tra questi anche quello di un ritorno sulla panchina azzurra di Roberto Mancini, reduce dalla infelice esperienza alla guida dell’Arabia Saudita.