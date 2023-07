Calciomercato, incontro Tottenham-Bayern Monaco per Kane

Prosegue il pressing del Bayern Monaco sul Tottenham per arrivare Harry Kane. Ieri l’amministratore delegato dei bavaresi, Jan-Christian Dreesen, ha incontrato il presidente degli Spurs, Daniel Levy. A riportarlo è Sky Sports Uk, precisando però che non sono stati compiuti progressi significativi nella trattativa, che rimane comunque aperta. La dirigenza del Tottenham spera sempre di riuscire a convincere il centravanti della nazionale inglese a prolungare il contratto in scadenza il prossimo mese di giugno. L’attaccante, sempre secondo i media britannici, farà parte del gruppo del team londinese in partenza per il tour precampionato in Australia.