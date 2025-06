Viktor Gyökeres è pronto a cambiare aria e su di lui c’è una forte concorrenza, ma la Juve sembra in vantaggio.

La discussione per la permanenza di Dusan Vlahovic continua, con i tifosi che si dividono in merito a questo possibile rinnovo oppure cessione a titolo definitivo. Il suo contratto scade il 30 giugno 2026 e la dirigenza bianconera deve affrettarsi per decidere il suo futuro, senza rischiare poi di perderlo a 0 come successo per Dybala qualche anno fa.

Comolli ha già trovato il sostituto ideale, che ha scaldato il cuore dei tifosi. Stiamo parlando di Viktor Gyökeres, attaccante dello Sporting Lisbona e della nazionale svedese. Quest’anno ha segnato tanti gol, diventando un punto di riferimento sul mercato per le “big”. Ha attirato l’attenzione anche alla “Vecchia Signora”, che in attesa di ulteriori contatti con il PSG per trattenere Kolo Muani a Torino e la partenza quasi certa di Milik (fuori dai piani di Tudor), vuole avere già il colpo in canna proveniente dal Portogallo.

Juve, Gyökeres è l’obiettivo: la richiesta dello Sporting

La cifra richiesta dal club portoghese si aggira attorno agli 80 milioni. Un forte interessante per l’attaccante è arrivato dall’Arsenal ma, secondo le ultime indiscrezioni, i ‘Gunners‘ starebbero guardando altrove. Anche il Manchester United sarebbe sul giocatore, specie per richiesta di Amorim, ma sembra la Juventus quella indiziata per l’acquisto dell’attaccante svedese. Comolli lo vuole fortemente, ma il nodo resta comunque la cessione di Vlahovic.

L’ingaggio troppo elevato complica l’operazione in uscita, cercando anche di incastrare l’attaccante in uno scambio con Theo Hernández. Infatti il n.9 attuale dei bianconeri è molto richiesto dal suo ex tecnico Massimiliano Allegri, che lo vorrebbe a tutti i costi per riportare il Milan in alto. Chiamato anche in Turchia, in particolar modo dal Fenerbahçe di Mourinho, ma Vlahović non gradisce la destinazione. Da monitorare sicuramente la situazione nei prossimi giorni, con la Juve che resta vigile e Comolli cercherà di garantire un mercato importante per tornare tra le grandi.