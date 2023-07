Calciomercato, dalla Francia: delegati dell’Al Hilal a Parigi per chiudere Malcom e trattare Mbappé

Continua la telenovela Mbappé-Psg. Continua a muoversi sul mercato l’Al Hilal con una delegazione dei vertici club arabo che è volata a Parigi per chiudere l’arrivo di Malcom, giocatore prelevato dallo Zenit, che ha sostenuto le visite mediche nella capitale francese. Si presenta quindi l’occasione per avvicinarsi a Mbappé. Secondo quanto riporta da L’Equipe, i sauditi sperano di poter presentare la loro proposta alla stella francese e al suo entourage. L’Al-Hilal, intanto, ha fatto un’offerta da 300 milioni di euro al Psg, che ha dato l’ok al club per parlare direttamente con l’attaccante, in scadenza di contratto nel 2024. Secondo la stampa francese e quella spagnola, Mbappè avrebbe già raggiunto un accordo con il Real che lo aspetta a parametro zero per la stagione 2024-2025, ma l’opposizione del Psg e la decisa irruzione dell’Al-Hilal nelle trattative, potrebbe cambiare tutto.