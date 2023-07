Empoli, Caputo: “Obiettivo salvezza, ci aspetta un campionato difficile”

Il bomber dell’Empoli, Cicco Caputo, ha parlato direttamente dal ritiro austriaco di Bad Häring in merito alla prossima stagione. Ecco le sue parole: “Siamo in un clima decisamente diverso rispetto ad Empoli: queste temperature ti fanno lavorare meglio, il ritiro sta procedendo alla grande. Giocheremo due amichevoli importanti per mettere benzina nelle gambe, per noi saranno due test significativi. L’esperienza mi porta a dire che siamo attesi da un campionato molto difficile, l’anno scorso abbiamo fatto un cammino straordinario soprattutto nell’ultima fase”.

E ancora: “Dobbiamo continuare a mettere in campo quello che ci chiede il mister e rimboccarci le maniche. Sono andati via dei ragazzi importanti e ne sono arrivati altri che spero si inseriscano al meglio nel nostro contesto. Poi sarà sempre il campo a determinare. Che campionato mi attendo e che Empoli sta nascendo? Sarà un campionato difficilissimo. Il nostro obiettivo è la salvezza, sappiamo bene che ci saranno delle difficoltà ma sta venendo fuori un gruppo bello giovane, pimpante e con delle belle idee”.

Per concludere: “Mister Zanetti è uno dei nostri punti di forza, non si parte da zero ma dal lavoro fatto lo scorso anno: dobbiamo solo continuare a lavorare e fare il massimo. Caccia ad una salvezza storica? Sappiamo tutti che sarà un’annata fondamentale: raggiungere la salvezza sarebbe un qualcosa di mai successo prima nella storia del club. È vero che ci sono tanti ragazzi giovani ma saremo noi più esperti a trascinarli ed a fargli capire questa importanza, sono molto fiducioso”.