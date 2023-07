Prosecuzione Cecchinato-Shevchenko oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Umago 2023

Marco Cecchinato se la vedrà contro Alexander Shevchenko nella prosecuzione del primo turno dell’ATP 250 di Umago 2023, torneo di scena sui campi in terra battuta della località croata. Lo stop per pioggia potrebbe aver fatto bene al tennista azzurro, sotto di un break nel primo set e chiamato ad alzare il suo livello di tennis per tentare di impensierire il suo avversario. Per Cecchinato una vittoria sarebbe particolarmente importante visto il pessimo periodo di forma (7 sconfitte di fila) che sta attraversando. C’è da dire però che gli otto game erano stati completati in 49 minuti, a testimonianza dell’equilibrio in campo. Marco potrà giocarsi le sue chance, ma sarà chiamato a ridurre all’osso i passaggi a vuoto.

Cecchinato e Shevchenko torneranno in campo per la prosecuzione dal 3-5 per il russo oggi (mercoledì 26 luglio). I due giocatori sono pianificati come primo incontro della giornata sul Goran Ivanisevic Stadion con inizio fissato alle ore 16.o0. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento croato attraverso i canali di riferimento Sky Sport Summer (201) e Sky Sport Tennis (205). I telespettatori potranno seguire l’evento anche su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sarà disponibile pure una diretta streaming attraverso le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky), SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e NOW. Anche Sportface.it seguirà la prosecuzione del match di primo turno tra Cecchinato e Shevchenko attraverso una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, fornirà ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.