Calciomercato, Barcellona: Cancelo è sempre più vicino

Joao Cancelo sarà un nuovo giocatore del Barcellona. È quanto dichiara Marca, che fornisce anche i tempi per la chiusura dell’operazione, ovvero già in settimana. Il laterale del Manchester City, finito ormai ai margini della rosa di Guardiola, diventerà blaugrana in prestito con diritto di riscatto. La cifra rimane ancora da definire tra le due squadre, ma appare come l’ultimo ostacolo prima della definitiva fumata bianca. Xavi avrà dunque il nuovo terzino destro titolare, dopo che in queste prime gare ha dovuto adattare Araujo, Koundé e Sergi Roberto.