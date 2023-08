Roma, martedì la ripresa a Trigoria: Mourinho aspetta Zapata

Lunedì di riposo per la Roma di Josè Mourinho dopo il pareggio per 2-2 contro la Salernitana all’Olimpico, in occasione della prima giornata di Serie A. Alle ore 10.00 di martedì i giallorossi riprenderanno ad allenarsi per iniziare a preparare il match del Bentegodi contro l’Hellas Verona, in programma sabato alle ore 20.45. Mourinho aspetta i rinforzi sul mercato e il nome più caldo per l’attacco è quello di Duvan Zapata, ma le parti devono ancora raggiungere l’accordo definitivo.

La doppietta di Andrea Belotti contro i granata rende meno urgente l’arrivo di un centravanti. “Quando sono al 100%, posso essere di grande aiuto“, ha detto l’ex Torino nel post gara. Nella scorsa stagione Belotti arrivò in giallorosso a stagione già iniziata, senza aver fatto la preparazione con i compagni. Quest’anno invece è apparso subito brillante fisicamente e determinato a superare ogni difficoltà, incluso il fuorigioco millimetrico segnalato dal Var in occasione del suo gol dopo sette minuti.

Buoni segnali all’Olimpico sono arrivati anche dai nuovi acquisti. Houssem Aouar si è messo in evidenza per la pulizia delle giocate, mentre Leandro Paredes e Renato Sanches al momento dell’ingresso in campo sono riusciti a dare un altro ritmo alla manovra giallorossa. Discorso diverso per Rasmus Kristensen, apparso solido in fase difensiva ma un po’ timido e impreciso in quella di spinta. Promosso Diego Llorente, mentre il concorso di colpa sul primo gol di Candreva riguarda sia Mancini che Smalling. A Verona potrebbe rivedersi dal 1′ Nicola Zalewski, dopo una prova tutt’altro che esaltante di Leonardo Spinazzola, beccato anche da qualche fischio all’uscita dal campo.