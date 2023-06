Caso Robinho: il brasiliano chiede la traduzione intera del processo, Corte suprema analizzerà il ricorso

La Corte Suprema del Brasile (STJ) ha fissato per il 2 agosto l’analisi di un ricorso presentato da Robinho, condannato in Italia a 9 anni di carcere per uno stupro di gruppo. Il ricorso accolto dalla STJ chiede la traduzione integrale del processo tenuto in Italia, una richiesta che era stata inizialmente respinta dal giudice del STJ, Francisco Falcão, relatore della causa. Secondo la difesa di Robinho, la traduzione integrale è necessaria per verificare il rispetto del giusto processo nella sentenza emessa dalla Giustizia italiana. Questo in quanto lo stesso governo italiano ha chiesto ufficialmente che la condanna passata in giudicato in Italia venga eseguita in Brasile dato che la Costituzione di quel Paese non prevede la possibilità di estradizione di suoi cittadini. Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha firmato la richiesta il 24 gennaio e l’ha inviata al governo brasiliano attraverso i canali diplomatici il 31 dello stesso mese. La decisione della Corte suprema è stata comunicata lo stesso giorni un cui sono stati pubblicati i messaggi audio scambiati tra l’ex calciatore e i suoi amici e utilizzati dalla giustizia italiana per la condanna di Robinho.