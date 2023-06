Calciomercato, asta per Declan Rice: il West Ham per ora fa muro

Quello di Declan Rice è uno dei nomi più chiacchierati di questa sessione di calciomercato in Inghilterra. Il centrocampista del West Ham e della nazionale inglese è sul taccuino di molte delle big della Premier League e un’asta è vicina a svilupparsi. Il clubh a rifiutato la scorsa settimana un’offerta da 75 milioni dell’Arsenal e anche l’ultima avance del Manchester City, di circa 80 milioni, non ha smosso le posizioni. Ma i Citizens non mollano la presa. Nonostante l’ingaggio di Mateo Kovacic prelevato dal Chelsea, il tecnico del City Guardiola ha chiesto un altro rinforzo a centrocampo per colmare la perdita di Ilkay Gundogan, passato al Barcellona. E Rice, 24 anni, è visto come il candidato ideale.