Calciomercato, Al Ahli: il nuovo obiettivo è de Paul dell’Atletico Madrid

Non si ferma il mercato in Arabia Saudita e non si fermano gli investimenti dell’Al Ahli, che ora punta a Rodrigo de Paul dell’Atletico Madrid. I biancoverdi dunque, dopo i recenti acquisti di Ibanez, Kessie e Demiral, vorrebbero puntellare ulteriormente la rosa inserendo a centrocampo un altro ex Serie A. Dal canto loro però i Colchoneros non sembrano interessati a trattare, come riporta As: l’argentino ex Udinese infatti si muoverà solo per una cifra fuori mercato.

Per quanto riguarda il mercato in entrata invece, l’Atletico Madrid ha pagato la clausola rescissoria da sei milioni di euro per portare al Wanda Metropolitano il 19enne Samu Omorodion dal Granada. Il giovane attaccante spagnolo però sarà girato subito in prestito, con Cadice, Alaves, Siviglia e Celta Vigo che rimangono alla finestra.