Fiorentina: Jovic fuori dalla lista Uefa

Luka Jovic non compare nella lista dei 24 giocatori convocati dalla Fiorentina per il playoff di Conference League contro il Rapid. Il giocatore serbo è stato accostato diverse volte al Milan e sembra ormai ad un passo dal lasciare Firenze. Nella lista manca anche Kokorin, in vendita ormai da diverso tempo, oltre a Castrovilli e Barak, entrambi infortunati. Questi i convocati:

Portieri Terracciano, Christensen;

Difensori Biraghi, Dodo, Milenkovic, Ranieri, Mina, Quarta, Parisi, N. Pierozzi;

Centrocampisti Bonaventura, Arthur, Infantino, Sabiri, Duncan, Amrabat, Mandragora;

Attaccanti Sottil, Beltran, Nico Gonzalez, Ikone, Nzola, Brekalo, Kouame.