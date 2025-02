Il dt Giuntoli è rimasto stregato dalle prestazioni di Kolo Muani nelle ultime gare della Juventus, i bianconeri sognano una coppia d’attacco con Victor Osimhen. Trattative aperte con il PSG e col Napoli.

Alla Juventus si respira un’aria decisamente più salubre dopo i risultati positivi ottenuti nelle ultime settimane, anche se non senza polemiche. La vittoria contro il PSV ad opera di Mbangula lascia ben sperare per il ritorno in Olanda programmato per il 19 febbraio, mentre per Kolo Muani si è trattata della prima partita senza reti da quando è arrivato. Il calciatore di proprietà del PSG non ha tardato a dimostrare il suo valore e Giuntoli vorrebbe già muoversi per portare l’attaccante a Torino in via definitiva, soprattutto per la sua duttilità che gli permette anche di agire come esterno.

Proprio per questo i tifosi sognano anche l’arrivo di Victor Osimhen, attualmente in forza al Galatasaray ma comunque di proprietà del Napoli. Di certo non si tratterebbe di una trattativa facile, ma a determinate condizioni si potrebbe anche trovare un accordo. Intanto alla Cortinassa si godono la vittoria ai play-off di Champions con la testa già al big match di domenica contro l’Inter di Simone Inzaghi.

Coppia d’oro per la Juventus, ma c’è un sacrificato di lusso

In prima battuta Giuntoli tenterà l’approccio con il Paris Saint Germain per accaparrarsi le prestazioni di Kolo Muani anche per il prossimo campionato, poi sarà la volta del Napoli, con cui trattare il Victor Osimhen blindato da una clausola che in Serie A non trova applicazione. Non è difficile immaginare a questo punto che ad essere sacrificato sarà Dusan Vlahovic, calciatore che sta faticando molto a trovare l’intesa con Thiago Motta e che tuttavia porta con sé un ingaggio da 12 milioni di euro. E’ proprio di questa idea anche Giulio Balzarini, che sul suo canale Youtube ha tracciato le strategie juventine per il prossimo anno.

Il giornalista è infatti certo sulla partenza di Vlahovic, in favore dei due colpi d’eccezione pianificati da Giuntoli: “Dusan Vlahovic lascerà questa squadra, lascerà questa società. Il problema non è lui, ma il suo agente che non ha accettato la spalmatura”. C’è il discorso Osimhen, che è un pallino di Giuntoli – ha poi proseguito Balzarini durante la sua trasmissione – per Kolo Muani si lavora per trasformare il prestito secco, in un diritto o obbligo di riscatto. Lui può giocare sia da esterno che da punta centrale e mi sembra che appartenga ad un pianeta superiore rispetto alla nostra Serie A.