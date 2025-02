Ottime notizie in casa Italia nella prima gara del Denmark Open Air 2025, rassegna internazionale di tiro a segno in corso di svolgimento a Vildbjerg nei dintorni di Herning. Danilo Dennis Sollazzo e Barbara Gambaro ha infatti vinto il mixed team di carabina ad aria compressa da 10 metri. La coppia azzurra composta dal lombardo e dall’altoatesina, già impegnati nel format alle Olimpiadi di Parigi, si erano già imposti nell’eliminatoria di qualifica con il punteggio di 633,4 punti. Il risultato è valso l’accesso al “Gold Medal Match”, in cui Sollazzo e Gambaro si sono imposti con un tiratissimo 16-14 sugli svedesi Victor Lindgren e Isabelle Johansson. Una finale davvero equilibrata, con continui cambi di fronte nel punteggio, ma che alla fine ha premiato la freddezza della coppia italiana.

Tanta Svezia nelle prime posizioni, dal momento che proprio due coppie svedesi sono state protagoniste anche della finale per il terzo posto. Alla fine il podio è stato completato da Jesper Johansson e Hannah Goransson. Tra gli altri italiani invece è da registrare il sesto posto Edoardo Bonazzi e Martina Ziviani con 623,3 punti in fase di qualifica. In gara anche Michele Bernardi, che ha composto uno dei tre team internazionali insieme alla danese Anna Pedersen: i due hanno totalizzato 619,6 punti, per il nono posto finale.

Non nasconde la sua soddisfazione Marco De Nicolo, Capo Tecnico della Carabina azzurra: “Siamo contenti di quello che le nostre coppie hanno fatto vedere. In particolare Danilo e Barbara hanno fatto registrare il miglior punteggio di qualifica da quando gareggiano insieme in questo format. Adesso iniziamo a pensare alle gare dei prossimi giorni, ma sicuramente portiamo a casa indicazioni importanti in vista degli Europei”. Tra poche settimane infatti sarà la volta degli Europei 2025, di scena a Osijek in Croazia a marzo. Per Sollazzo si tratta di un’importante conferma dopo la vittoria a livello individuale della H&N Cup di Monaco di Baviera un paio di settimane fa. Cresce invece il rendimento di Gambaro, che in Baviera si era fermata con il diciannovesimo posto in qualifica.