Prende il via questa domenica a Barcellona la stagione di Yeman Crippa. L’azzurro portacolori delle Fiamme Oro sarà infatti in gara nella mezza maratona della città catalana, su una distanza che lo ha visto trionfare ai Campionati Europei di Roma dello scorso anno. Per Crippa, che sta terminando un mese di allenamento a Monte Gordo, in Portogallo, quello spagnolo sarà un importante appuntamento per avvicinarsi nel migliore dei modi alla Maratona di Londra, che attende l’azzurro il 27 aprile in quello che sarà il suo personale esordio in una delle Major. Oltre a quella londinese, appartengono al circuito delle Major le Maratone di Tokyo, Boston, Berlino, Chicago e New York.

La mezza maratona di Barcellona, al via alle 8:30 di domenica 16 febbraio, vedrà al via un cast di altissimo livello. Tra i più attesi c’è senza dubbio l’ugandese ed ex primatista mondiale Jacob Kiplimo, ma anche il keniano tre volte campione mondiale della specialità Geoffrey Kamworor e l’olandese Abdi Nageeye, argento olimpico di Tokyo 2020 e vincitore dell’ultima edizione della Maratona di New York. In campo europeo vantano un personale inferiore all’ora anche lo spagnolo Carlos Mayo e il francese Morhad Amdouni.

Yeman Crippa vanta un personale sulla mezza maratona di 59’26”, tempo corso tre anni fa a Napoli e che vale all’azzurro il primato italiano e il terzo posto nelle liste europee all-time. Il primato europeo è infatti in possesso del francese Julien Wanders, che nel 2019 corse in 59’13”. C’è sicuramente attesa dopo l’ottima stagione 2024 di Crippa, che ha portato a casa l’oro europeo nella mezza maratona sia a livello individuale che a squadre, oltre all’argento degli Europei di cross di Antalya. La mezza maratona di Barcellona sarà visibile gratuitamente in diretta YouTube al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=3i9bi14yumQ

Pietro Riva sui 10 km a Castellon

Yeman Crippa non sarà però l’unico italiano di punta di scena in Spagna questa domenica. Anche Pietro Riva infatti sceglie la penisola iberica per proseguire con il suo inizio di stagione. L’argento della mezza maratona di Roma 2024, nonchè oro insieme a Crippa nella prova a squadre, sarà impegnato nella 10 km di Castellon. C’è attesa per questo appuntamento, con partenza alle 9:00, che vedrà al via anche l’etiope Yomif Kejelcha con l’obiettivo dichiarato di firmare il nuovo record mondiale della distanza. L’attuale primato di 26’24” appartiene a Rhonex Kipruto. Per Riva si tratterà della seconda gara stagionale, dopo il 28’16” corso sempre sui 10 km domenica scorsa a Schoorl in Olanda. Il personale del piemontese delle Fiamme Oro risale ormai al 2022, quando a Laredo corse in 27’50” per un crono che è stato anche primato italiano. Così come la mezza di Barcellona, anche la 10 km di Castellon potrà essere seguita in diretta YouTube. In questo caso il link è il seguente: https://www.youtube.com/live/Q6XT7JvsLeU