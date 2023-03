Ciclismo, Volta a Catalunya 2023: Groves vince la sesta tappa, Roglic risponde a Evenepoel

La sesta e penultima tappa della Volta a Catalunya ha regalato nuove emozioni tra i big della generale, ma alla fine ha visto la vittoria di Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) che si è imposto al termine dei 174,1 km da Martorell a Molins de Rei. L’australiano ha preceduto allo sprint il francese Bryan Coquard (Cofidis) e l’olandese Ide Schelling (Bora-Hansgrohe). Quinto posto per il campione del mondo Remco Evenepoel, che sull’unica salita di giornata ha anche cercato l’attacco venendo però subito stoppato da Primoz Roglic, leader della generale con 10″ di margine proprio sul belga della Soudal Quick Step. Evenepoel ha insistito per alcuni chilometri, chiedendo più volte aiuto a Roglic che però non ha mai dato un cambio. Così alla fine Remco ha deciso di rialzarsi a 9 km dal traguardo. La resa dei conti tra i due sarà quindi domani, quando Barcellona sarà teatro dell’ultima tappa: in programma sei passaggi sulla salita del Montjuic.