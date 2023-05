Bayern Monaco, dalla Germania: avviati i contatti per Kolo Muani

Il Bayern Monaco la prossima estate sarà certamente tra le squadre più da tenere d’occhio per la corsa al centravanti. La squadra tedesca, d’altronde, non ha mai sostituito il partente Robert Lewandowski con una punta di livello, e ora ha intenzione di risolvere il problema. Da settimane si parla anche di Victor Osimhen in chiave mercato bavarese, ma secondo i media tedeschi, il club avrebbe avviato una trattativa con l’Eintracht Francoforte per Kolo Muani. Per portare in porto l’operazione servirà con ogni probabilità una cifra superiore ai 100 milioni di euro.